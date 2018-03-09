(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİS'TE Pakistan'daki çeşitli partilerin milletvekilleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile yardım kuruluşu KHUBAIB Foundation’ın ortak girişimiyle Kilis’te ekmek üretimi...

PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİS'TE Pakistan'daki çeşitli partilerin milletvekilleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile yardım kuruluşu KHUBAIB Foundation’ın ortak girişimiyle Kilis’te ekmek üretimi yapılan fırını ziyaret etti. Kilis'e gelen Pakistanlı vekiller, günlük 180 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan milletvekili Munaza Hassan, Kilis’e çeşitli partilerden vekillerle birlikte geldiklerini belirterek, “Buraya Pakistan’dan Suriyeli kadınlarla ve çocuklarla dayanışma içerisinde olmak için geldik. Organize edilen 'vicdan konvoyu'nun katılımcıları olarak geldik. Hapiste bulunan Suriyeli kadın ve çocuklara desteğimizi göstermek için geldik. Suriyelilere söylemek istiyoruz ki onların acısını paylaşıyoruz. Onların yaşadıklarını hissediyoruz ve onlara destek olmak için buradayız. Bu fırın sayesinde Pakistan halkının bir yardımını Suriyelilere ulaştırabiliyoruz" dedi. Milletvekili Dr. Fouzia Hameed ise Pakistan yardım kuruluşunu Suriye halkına destek olduğu için tebrik ettiğini dile getirdi. Pakistanlı milletvekilleri, daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı'nın öksüz ve yetim çocuklar için açtığı ana sınıfını ziyaret ederek, okulla ilgili bilgi aldı.

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