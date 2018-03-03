Zeytin Dalı Harekatı: Raco'da 2'nci gün *RACO'NUN MERKEZİNE BÜYÜK OPERASYON Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birlikler karadan operasyon yürütürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de operasyona destek veriyor. Ayrıca Türk Jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzilerini bombardıman altına alıyor. Muhabiri İrfan SAPMAZ, Raco operasyonunu yerinde takip ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------- -Operasyona hazırlanan ve giden ÖSO birliklerinden görüntüler+fotoğraf Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ /
(Görüntülü Haber)Zeytin Dalı Harekatı: Raco'da 2'nci gün
Zeytin Dalı Harekatı: Raco'da 2'nci gün *RACO'NUN MERKEZİNE BÜYÜK OPERASYON Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının...
03 Mart 2018 Cumartesi 09:36
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