(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli uzman çavuşa ilçe meydanında nikah

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan (28), ilçe meydanında yapılan nikahla Eda Güney (26) ile evlendi. Çaycuma Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen toplu nikah töreninde 4 çift, Sevgililer Günü'nde dünyaevine girdi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın kıydığı nikahta Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da hayatını Eda Güney ile birleştirdi. Nikah törenini izleyen yakınları ve vatandaşlar alkışlarla genç çifte destek oldu. Bakılan'ın Fırat Kalkan'ı operasyonunda da yaralandığı öğrenildi. Bakılan, kent meydanındaki nikahın kendilerine sürpriz olduğunu söyledi. Nikah töreninden 10 gün sonra tekrar görevine döneceğini ifade eden Bakılan, "Tam 8 yıldır bugünü bekliyordum. Çok mutluyum. Allah'a şükür sonunda hayallerime kavuştum. Böyle özel bir günde bu şekilde evlenmek mutluluk verici. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır askerim. Evlenmek için izine geldim" dedi. Eda Güney ise hayatının en mutlu gününü yaşadığını anlatarak, "Ben de çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Her zaman eşimin yanındayım. Mesleğini ikimiz birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum. Ona her zaman destek olacağ. Çok mutluyum" diye konuştu.