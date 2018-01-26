(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı'na kiliseden Türk bayraklı destek
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nden Türk bayraklı destek geldi. İlçenin...
26 Ocak 2018 Cuma 19:12
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nden Türk bayraklı destek geldi. İlçenin Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin ön cephesine dev Türk Bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk Bayrağı ile gösterdi.
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