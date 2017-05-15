(Görüntülü Haber) Zeynel Bey Türbesi yeni yerine yerleştiriliyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'nın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde bulunan ve Ilısu Barajı sulları altında kalmaması için 12 Mayıs'ta Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle yeni yerleşim birimine taşınan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yerleştirilme işlemine sabah saatlerinden itibaren başlandı. Türbeyi taşıyan 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) dün akşam türbenin altından çekilirken, türbe altındaki beton blokla beraber hidrolik krikolar vasıtasıyla zemine 70 santim kadar yaklaştırıldı. Türk ve Hollandalı firmaların ortaklaşa yaptığı çalışmayla 12 Mayıs günü Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşıma işlemi başarıyla sonuçlanmasının ardından bugün türbe yeni yerine yerleştirilecek. Dün gece saatlerinde 44 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda önce Türbeyi taşıyan 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) dün akşam türbenin altından çekilirken, türbe altındaki beton blokla beraber hidrolik krikolar vasıtasıyla zemine 70 santim kadar yaklaştırıldı. Bugün saat 14.00'da itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ankara'dan katılacağı telekonferansla türbenin yerine yerleştirilmesi planlanıyor. TÜRBEYE DENGE ALARMI TAKILMIŞ Şu ana kadar yerleştirilme çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Türk firmasında görevli mühendis Mesut Yılmaz, türbenin taşıma ve yerleştirilmesinde her hangi bir sorunun yaşandığını söyledi. Türbenin Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem ile taşınmasını sağlayan Türk ve Hollanda'lı firmanın, türbenin taşınması ve yerleştirilmesindeki denge unsurunu gözeten bir alarm cihazını türbeye taktığı belirtildi. Mühendis Mesut Yılmaz, türbeye taktıkları dengeye duyarlı alarmın çalmamasının zaten bir sorun yaşanmadığını gösterdiğini ifade ederek, yerleştirilme çalışmalarının başarıyla devam ettiğini aktardı.