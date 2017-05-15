(Görüntülü Haber) Zeynel Bey Türbesi yeni yerine yerleştiriliyor (2)

Reşat YİĞİZ/ BATMAN, () - BATMAN'nın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde bulunan ve Ilısu Barajı suları altında kalmaması için 12 Mayıs'ta Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle bir bütün olarak 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yerleştirilme işlemine, sabah saatlerinden itibaren başlandı. Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, 1100 tonluk Zeyney Bey Türbesi'ni taşıma işlemi, 12 Mayıs Cuma günü, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, taşıma işlemleri için 150 tekerden oluşan özel bir platform oluşturuldu. Yaklaşık 2 yıldır yapılan nakil çalışmaları için önce türbenin altına bir metre yüksekliğinde beton zemin döküldü. Daha sonra hidrolik kirkolarla betonla birlikte ağırlığı 1100 ton olan türbe, taşıma platformona yüklendi. Polis ve jandarma ekiplerinin çevresinde aldığı önlemle birlikte türbe yeni yerine saatte 400 metre hızla yola çıkarıldı. 4 SAATTE NAKLEDİLDİ 8 saat sürmesi planlanan tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınması işlemi, saat 11.45'te, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan, 4 saatte tamamlandı. Çok sayıda kişinin tanıklık ettiği tarihi taşınma işleminden sonra, Türk ve Hollanda firmalarının çalışanları birbirlerine sarılarak bu anı kutladı. YENİ YERİNE YERLEŞTİRİLİYOR Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşıma işleminin başarıyla sonuçlanmasının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yerleştirilme işlemine başlandı. 44 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda önce türbeyi taşıyan 8 adet 'Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı' (SPMT) türbenin altından çekilirken, türbe altındaki beton blokla beraber hidrolik krikolar vasıtasıyla zemine 70 santim kadar yaklaştırıldı. Bugün saat 14.00'da itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ankara'dan katılacağı telekonferansla türbenin yerine yerleştirilmesi planlanıyor. TÜRBEYE DENGE ALARMI TAKILMIŞ Şu ana kadar yerleştirilme çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Türk firmasında görevli mühendis Mesut Yılmaz, türbenin taşıma ve yerleştirilmesinde her hangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi. Türbenin Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem ile taşınmasını sağlayan Türk ve Hollanda'lı firmanın, türbenin taşınması ve yerleştirilmesindeki denge unsurunu gözeten bir alarm cihazını türbeye taktığı belirtildi. Mühendis Mesut Yılmaz, türbeye taktıkları dengeye duyarlı alarmın çalmamasının zaten bir sorun yaşanmadığını gösterdiğini ifade ederek, yerleştirilme çalışmalarının başarıyla devam ettiğini aktardı.