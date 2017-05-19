Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, 'Avrupa Müzeler Gecesi'nde ziyaretçi akınına uğradı. Dün gece kutlanan 'Avrupa Müzeler Gecesi' nedeniyle 19.00- 23.00 saatleri arasında ücretsiz girilen Zeugma Mozaik Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde müzeyi ziyarete gelen turistler bilet gişesi önünde kuyruk oluşturdu ve saatlerin 19.00'u göstermesiyle ücretsiz biletlerini alarak içeri girdi. Ziyaretçiler müzede yer alan eserleri inceleyerek, görevli rehberleri aracılığı ile bilgiler aldı. Özellikle, müzeyle özdeşleşen ve 'Çingene Kızı Mozaiği' olarak bilinen mozaikten etkilendiklerini ifade eden ziyaretçiler, gezilerini ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Görüntülü Haber) Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi akını
Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, 'Avrupa Müzeler Gecesi'nde ziyaretçi akınına uğradı. Dün gece kutlanan 'Avrupa Müzeler Gecesi' nedeniyle 19.00- 23.00 saatleri arasında...
19 Mayıs 2017 Cuma 16:03
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