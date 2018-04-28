(Görüntülü Haber) Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulundu

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli tarikatı olan Mithras Tapınağı'na uzanan iki koridor bulundu. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri üs olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Dicle Üniversitesi ve Kaymakamlık katkılarıyla 2014 yılında başlayan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan ve kayalık bir tepe üzerine kurulu olması nedeniyle geniş bir alanı kontrol eden, stratejik öneme sahip kalede yapılan çalışmalarda elde edilen buluntuların, Milattan Sonra 3'ncü yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi. Dicle Üniversitesi Arkeoloji bölümünün yönettiği kazı çalışmalarına yer altı kilisesi, gizli geçitler, sığınak, askerlere ait konutlar, kaya mezarları, sunaklar, su sarnıçları, takılar, bronz sikkeler, pek çok askeri ve tıbbi malzeme bulunmuştu. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında yaklaşık 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında kaledeki Mithras Tapınağı'na giden iki ayrı koridor bulundu. Zerzavan kalesinin Roma'nın sınır garnizonu olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, bu bölgenin önemli bir stratejik nokta olduğunu belirtti. Kalede yaptıkları çalışmalarda birçok yapıyı ortaya çıkardıklarını belirten Coşkun, "Mithras Tapınağı önemli bir yapı ve çok fazlasıyla ziyaretçisi olan bir yapı. Sadece geçen yıl 150 bin ziyaretçimiz vardı. Bunlardan 30 bini yabancıydı. Nisan ayındayız ve ziyaretçi sayımız 200 bini buldu. Mithras Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarımızı bu yıl da yürüttük. Tapınağın bir kısmını ortaya çıkarmıştık. 2 koridor daha tespit ettik. Tapınağa açılan bir alt koridor, hem de tapınağa direk girişi sağlayan koridor bulundu. Tabi bunlar ritüel amaçla yapılmış koridorlar. Bu önemli keşiflerden birisi. Biz bu yıl da Mithras'a açılan gizemli koridorlar üzerine çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu yıl hem Mithras Tapınağı'ndaki çalışmaları, hem de koridorlardaki çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Bu önemli bir çalışma olacak ve bilim dünyasına duyurulacak." dedi. 2 BİN YILLIK ROMA TATLISI İKRAM EDİLECEK Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'nda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Yrd. Doç. Aytaç Coşkun, "Dünyada ilk kez bir Roma garnizonunda 2 bin yıllık Roma tatlısı yapılacak ve ikram edilecek. Tamamen o dönemde kullanılan malzemelerin hepsi temin edildi. 2 günlük bir çalışma yapıldı. Bu tatlının ismi 'Globi'dir. Bu tatlıyı konuklarımıza ikram edeceğiz. Yarın Zerzavan Kalesi'nde 2 bin yıllık tarifli bu tatlımızı tatmaya herkes gelebilir." dedi.