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(Görüntülü Haber) Zeliha Sunal Kartal’da “Sıfır Atık” projesine destek verdi

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve kamu sağlığının korunması kapsamında geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek yeni ürünler elde etmek amacıyla atölye düzenledi.    Yorumcu Zeliha...

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve kamu sağlığının korunması kapsamında geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek yeni ürünler elde etmek amacıyla atölye düzenledi. 


 

Yorumcu Zeliha Sunal’ın katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmasına katılan vatandaşlar, Zeliha Sunal ile birlikte boş yoğurt kaplarından sepet, tuvalet kâğıdı rulosundan da müzik aleti yaptı. Ünlü yorumcu her yaştan katılımcıyla tek tek ilgilenerek detaylı bilgiler verdi.


 

Atölye çalışması vatandaşların öğle saatlerinde Kartal Ekolojik Pazar Alanına gelmesiyle başladı. Zeliha Sunal Kartallılara “Sıfır Atık” projesinin çevre ve geri dönüşüm açısından önemini anlattı ve ev malzemelerinden, ambalajlardan, kullanıldıktan sonra nasıl faydalanılabileceğini aktardı. Özellikle ev kadınlarına “Sıfır Atık “ projesinde çok iş düştüğünü belirten Sunal, Kartal'da yaşayan vatandaşlarla birlikte çeşitli kullanışlı ev aleti çalışması yaptı.


 

“GERİ DÖNÜŞÜM MUTFAKTA BAŞLIYOR, HANIMLARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”


 

Aynı zamanda yaratıcılığın da ön plana çıktığı bu projeyle ilgili Zeliha Sunal, “Attığımız malzemelere biraz daha dikkat ederek atmamızı öneriyorum. Bu konuda çeşitli fikirlerim var ve bunu sıfır atık atölyesinde paylaşıyorum. Özellikle ambalaj attıkları çöp değildir, diyorum. Nasıl atılacağını öğretiyorum çünkü onlar sadece hayatımızda değil dünyamızda da çok büyük bir yer kaplıyor. Ambalajlara biraz kötü davranın sert davranın , küçültün mümkün olduğu kadar. Ayrıca geri dönüşüm mutlaka mutfakta başlıyor. Hanımlarda ve çocuklarda başlıyor. Geri dönüşüm her yerde yazılıp çiziliyor ama bunun ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatmak bizim sanatçı olarak boynumuzun borcu” açıklamalarını yaptı.

 

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