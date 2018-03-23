(Görüntülü Haber) Zeliha nine 82 yaşında okuma yazma öğrendi

ANKARA'da Zeliha Torun (82), Altındağ İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından başlatılan Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında okuma-yazma öğrendi. Altındağ İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak okuma yazma bilmeyen kişiler tespit edildi. İkna edilerek kursa katılım göstermesi sağlanan 15 kadın kursiyer zaman içerisinde 6 kadına düşerek eğitmenleri Abbas Piri tarafından haftada iki gün öğretmenler eşliğinde okuma ve yazma üzerine eğitim görüyor. Yaşları 60 ile 83 yaş arasında değişen 6 kursiyer kadın okuma ve yazma sayesinde yaşadıkları sorunların arkada kalmasının mutluluğunu yaşarken azimleriyle de takdir topluyor. Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nin görevlendirdiği emekli öğretmen Abbas Piri yaklaşık 3 aylık kursa özellikle kadınların ilgi gösterdiğini belirterek, Ankara'da en çok okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar Altındağ ilçesinde yaşıyorlar. '1. Dönem Okuma-Yazma Kursuna' 15 kadınla başladık. Maalesef bu sayı zaman içerisinde 6 kadına düştü. Birde, eski okuma-yazma kursları 120 saatti. Şimdi 80 saate düşürdüler. 50 yaş üstü insanların için okuma-yazama öğrenme yeterli olmuyor. Bu nedenle çok zorlanıyorlar. Ama yetişkinlerin yaşına rağmen azimle okuma-yazma öğrenme isteklerinin devam ediyor. Eğitim adına yapılan çalışmalardan mutluluk içindeler. Ne kadar gelmek isteyen olursa bizlerde onlara yardımcı olacağız. Eğitim sonrasında sertifikalarını vereceğiz dedi. 82 YAŞINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENİYOR Kursiyerlerden Zeliha Torun (82), 13 yaşında evlendirildiğini söyleyerek, O yıllarda kız çocuklarını pek okutmazlardı. Çoluk çocuk, torunlar derken içinde bir yara olan okuma yazama içinde bir yara kaldı. Şimdi bu aşta okuma yazmanın sevincini yaşıyorum. Hastaneye gittiğimde gideceğim bölümü 40 kişiye soruyordum. Şimdi kendim okuyarak bulabiliyorum. Bir dolmuşa binmek istesem herkese soruyordum. Bana 'görmüyor musun' diye kızıyorlardı. Şimdi Ankara'nın dört bir yanına gidebiliyorum içimde bir ukde kalan okuma yazma bu güneymiş. Okuma yazmanın yaşı olmadığını buradan sesleniyorum. Bu yaramı iyileştiren tüm yetkilere de sonsuz teşekkür ediyorum diye konuştu.