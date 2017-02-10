(Görüntülü Haber) Zehirli aslan balığı Kemer'e yerleşip üremeye başlamış

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı'nın ikinci gününde uzmanlarla dalış yapan Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Zehirli aslan balığının bölgeye yerleştiğini ve üremeye başladığını görmüş olduk" dedi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Kemer İlçesi Grand Haber Otel'de düzenlenen ve 11 ülkeden 60 uzmanın katıldığı Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı'nın ikinci gününde, toplantıya katılan uzmanlar ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı bölge dalış merkezleri ve dalgıçlarının katılımıyla aslan balığı avlandı. 2 ayrı tekneyle Kemer Marina'dan açılan dalgıçlar, Kocaburun mevkiinde yaklaşık 10 ila 17 metre arası dalış yaptı. Dalgıçlar, boyları 8, 15 ve 40 santimetre olmak üzere 3 aslan balığı yakaladı. Dalışın ardından açıklama yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, dalışta 3 balık vurulduğunu belirterek, "Bunların biri çok büyük. 40 santimetrenin üzerinde. Ötekiler yavruydu. Bu şunu gösteriyor, balık burada ürüyor. Çok küçük, yavru boyunda balıkları gördük. Dolayısıyla buraya artık yerleşmiş bir balık. Yerleşik bir balığı söküp atmak, buradan çıkarmak ve yerli deniz canlılarına zararını azaltmak daha zor. Bir de 40 metrelik derinliğe kadar bu balığın yaşadığını gördük" diye konuştu. Gelecek yıl daha büyük bir av yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Bayram Öztürk, "22 ülkeden 22 ülkenin takımları buna katılacak. Balığın daha fazla yayılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok yayılırsa eko sistem için, deniz hayatı için o kadar zor ve tehlikeli. 'LADY GAGA REÇETESİ' Türkiye'deki denizlerde de sık görülmeye başlayan zehirli aslan balığının zıpkınla avlanıp, adına 'Lady Gaga reçetesi' dedikleri bir tarifle yenerek tüketilmesi için çalışma başlattıklarını açıklayan Prof. Dr. Öztürk, tarifi ise şöyle anlattı: "Hayvanın önce bütün yüzgeçlerini alacağız. Çünkü yüzgeçleri zehirli biliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra dilimleyeceğiz ve kızartacağız. Kızartacağız çünkü buna bağlı mevcut zehirlerde kızarma ile birlikte gidecek. Ondan sonra bol zeytinyağı, bol domates sosu, bol sarımsak. 20 dakika yavaş ateşte önlü arkalı kızaracak."