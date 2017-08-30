(Görüntülü Haber) ZAFER BAYRAMI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehit yakınları şehitliği ziyaret etti. Mezarı temizleyip dua eden şehit babası Mehmet Bursalı ile şehit ağabeyi Davut Yılmaz, birbirlerine sarılarak şehitler için birlikte gözyaşı döktü. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar şeyh Adil Mezarlığı'na geçerek şehitliği ziyaret etti. Saygı atışının yapılıp Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette şehitlerin mezarları ziyaret edip karanfil bırakıldı. "KURBAN BAYRAMI GELİRKEN SERKAN'IMI KURBAN VERMİŞTİM" Protokolün dışında şehit yakınları da şehitlikteydi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bunlardan biri olan Mehmet Bursalı, Mezardaki otları temizleyip mermerini silen şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bunlardan biri olan Mehmet Bursalı, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'lıların 5 Eylül 2016'da düzenlediği saldırıda 25 yaşında şehit olan oğlu Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın mezarı başında dua etti. Mezarındaki otları ve çöpleri temizleyen baba Bursalı, gözyaşlarına hakim olamadı. Acısının hala taze olduğunu ve hiç dinmediğini belirten baba Bursalı,"Bugünler bizim eksik olduğumuz günler ve yarın da Kurban Bayramı. Yine Kurban Bayramı gelirken Serkan'ımı da kurban vermiştim. Bir yılını doldurdu, buruk bayram. Dudaklarımız da iki cümle, 'Vatan sağolsun' diyoruz. Acımızı içimize gömüyoruz, sağolsun devletimiz yanımızda. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız sağolsunlar her bayram yalnız bırakmıyorlar. Acılarımız dinmiyor ama bir nebze de olsa dindirmek için bizleri yalnız bırakmıyor" diye konuştu. "RÜYAMA GİRİP, 'AĞABEY NİYE GELMİYORSUN' DEDİ" Davut Yılmaz da 10 Nisan 2016'da şehit olan özel harekat polisi Serkan Yılmaz'ın mezarı başında dua etti, mezar taşını yıkadı. Eline aldığı bezle mezarı silen Yılmaz gözyaşı döktü. 26 Mart'ta kardeşinin nişanlandığını, 10 Nisan'da da şehit olduğunu belirten Yılmaz, mezardan ayrılırken şehit babası Mehmet Bursalı yanına geldi. Bursalı ve Yılmaz sarılıp birlikte gözyaşı döktü. Kardeşini çok özlediğini söyleyen Davut Yılmaz, "Gece rüyama girdi kardeşim 'Ağabey iki gündür niye hiç yanıma gelip gitmiyorsun' diyor. Geldim işte. Kime ne diyeceksin, ateş düştüğü yeri yakıyor. 26 yaşındaydı, nişanını yapmıştık" dedi.