(Görüntülü Haber) Zafer Algöz, kumarbazın hikayelerini yazacak

KOCAELİ Kitap Fuarı'na katılan ünlü oyuncu Zafer Algöz, 'Haşırt Dı Blekbord' isimli kitabının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini, 11'inci baskısının bitmek üzere olduğunu belirterek, ikinci kitabında eski bir kumarbazın anlatmış olduğu hikayeleri yazacağını söyledi. Ünlü oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Okurlarıyla bir araya gelen Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Kitabında birçok sanatçıyla paylaşılan anıları topladığını belirten Zafer Algöz, "40 yıldan beri oyunculuk mesleğinin içindeyim. Bu 40 yıllık zaman dilimi içerisinde tiyatro sahnesinde, kamera arkalarında, kamera önünde yaşamış olduğum anılarımı bir kitaba topladım. Kitabımın adı 'Haşırt Dı Blekbord' Bu kitaba isim babası olan rahmetli Öztürk Serangil'di. Öztürk Serengil'le 1985-86 yılında Çeşme'de tanışmıştım. Onunla olan tanışıklığımın sayesinde, bir Fransız restoranında kazık yediği için o anı anlatırken 'Haşırt Dı Blekbord' demişti. O sözcükten yola çıkarak kitabın adını öyle koydum. Kitabımda Sadri Alışık'tan tutun da Kemal Sunal'a kadar, Fatma Girik'e kadar hepimizin bildiği kıymetli sanatçılarla paylaşılmış, bire bir insan anılar var. Ben o kitabı yazarken hiç olmazsa tek kişilik bir gösteri tadında olsun. O kitabı okuyan kişiler de kitabı bir solukta bitirsinler, kitabı parça parça okumasınlar diye yola çıkmıştım" diye konuştu. İKİNCİ KİTABIN ADI 'KEŞ ON DI TEYBIL' 'Arif v 216' filminin çekimlerinden sonra ikinci kitabını çıkaracağını belirten Algöz şöyle konuştu: "Doğrusu yazmış olduğum bir kitabın böylesi ilgi göreceğini tahmin etmedim. Kitabımın 11'inci baskısı bitmek üzere. İkinci kitabımın hazırlıklarını yapıyorum. Ama ikinci kitabımı yazmak için de Cem Yılmaz'la bir hafta 10 gün sonra başlayacağımız 'Arif v 216'nın 3 aylık çekimin bitmesini bekliyorum. Çünkü oradan da bize çok büyük malzemeler çıkacağına eminim. Oradan da alacağım birkaç anekdotu araya sıkıştırarak ikinci bir kitap yapacağım. İkinci kitabımızın adı 'Keş On Dı Teybıl' olacak. Yani nakit para masanın üzerinde demek. Eski bir kumarbazın anlatmış olduğu hikayelerden yola çıkarak bunu yazacağım." Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Zafer Algöz ve Can Yılmaz okurlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.