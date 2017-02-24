(Görüntülü Haber) Zabıtayı karşısında gören dilenci, kaçarken düşüp bayıldı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SAMSUN'da karşısında zabıtayı gören yabancı uyruklu kadın dilenci, kaçarken düşerek baygınlık geçirdi. Düştüğü yerden kalkmayan dilenci, zabıtanın 'serbest bırakacağım seni' demesi üzerine kendine geldi. Dilenci daha sonra zabıta tarafından araca bindirilerek merkeze götürüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde dilencilere yönelik operasyon yaptı. İlkadım ilçesinin çeşitli yerlerinde yapılan operasyonlarda karşısında zabıtayı gören yabancı uyruklu kadın dilenci kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonrasında dilenci kadın düşerek baygınlık geçirdi. yaklaşık 45 dakika baygın duran kadına yanında bulunan diğer dilenci kadınlar, vatandaşlar ve zabıta ekipleri yardım etti. Bayılan kadın bir süre sonra kendine gelerek zabıtaya ilaç kullandığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Zabıta 'serbest bırakacağım seni' demesi üzerine kendine geldi. Dilenci daha sonra zabıta tarafından araca bindirilerek merkeze götürüldü. Operasyonda 6'sı Türk toplam 30 dilenci toplama merkezine götürüldü. üzerlerinde ise toplam 500 TL ele geçirildi. 24 yabancı uyruklu dilenci İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. 6 Türk dilenci ise kabahatler kanunundan 109'ar TL para cezası yazılarak serbest bırakıldı.