(Görüntülü Haber) Yüzde 90 bedensel engelli, yamaç paraşütü ile uçup hayalini gerçekleştirdi
10 Mart 2017 Cuma 11:20
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