(Görüntülü Haber) Yüz yıllık ata sporları Sadabad’ta yaşatıldı

İSTANBUL, () – KÂĞITHANE Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında oynanan yüz yıllık ata sporları, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Yağlı güreş, okçuluk ve atlı cirit gibi ata sporları 3 gün boyunca devam ederek vatandaşları hem tarihin tozlu sayfalarına götürdü, hem de görsel şölen yaşattı.





Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Hasbahçe Yağlı Güreş Alanı ve Cirit Sahası’nda gerçekleştiren yarışları heyecanla takip etti.





TÜRKİYE’NİN BAŞPEHLİVANLARI KÂĞITHANE’DE YARIŞTI





Cuma günü gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında ter döken yaşları 12-14 arasında değişen minik pehlivanlar, geleceğin Taha Akgül’ü olmak için yarışırken, 300’ün üzerinde güreşçi er meydanında başpehlivan olmak için ter döktü.





Gecenin geç saatlerine kadar devam eden final müsabakalarına Antalya Serik’ten katılan Mehmet Yeşilyeşil, rakibini devirerek, Kâğıthane 2017 Yağlı Güreş müsabakalarının başpehlivanı olmaya hak kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Abdullah Güngör 2'nci olurken, müsabakalara Ordu'dan katılan güreşçi Recep Kara 3'üncü oldu. Başpehlivan olan Yeşilyeşil altın madalya ve kupasını Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın elinden aldı.





PROTEZ GÖZÜ TESTİYİ İLK ATIŞTA VURMASINA ENGEL OLMADI





Hafta sonu devam eden etkinliklerde Osmanlı’nın en önemli silahı ve sporu okçuluk, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Türkiye’den gelen onlarca sporcunun yanı sıra Moğolistan’dan da okçular hedeflerine nokta atışı yaptı.





Müsabakaların son bölümünde tüm okçular içinde 10 çeyrek altın bulunan testiyi kırmak için yarıştı. Kâğıthane’de her yıl yapılan okçuluk yarışlarının testi kırma bölümünde bu yıl alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Toplam 50 sporcunun testiyi ok atarak kırmak için sıraya girdiği yarışta, ilk sıradaki Muammer Bilgili isimli sporcu ilk atışta testiyi kırarak büyük ödülün sahibi oldu. Protez gözü ile kazanacağını tahmin etmediğini belirten Bilgili, kazandığı altınları nereye harcayacağını bilmediğini ifade etti.





OSMANLI’NIN AKINCILARI KÂĞITHANE’DE CİRİT ATTI





Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin son gün programında Erzurum, Sivas, Uşak ve Manisa’dan gelen atlı cirit takımlarının ata sporunu yaşattı. Yurdun dört bir yanından gelen 50 sporcu, Türklerin en önemli sporlarından olan atlı ciriti vatandaşlara hatırlattı.





Ata sporu ciriti izlerken duygusal anlar yaşayan 76 yaşındaki Kemal İnce, “Allah ciriti başarılı kılsın, ata sporunu dünyaya tanıtsın. Ben onları gördüm mü akıncıları görüyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.





Hasbahçe Cirit Sahasında düzenlenen etkinlikte ayrıca Macaristanlı sporcular da Atlı Okçuluk gösterisi gerçekleştirdi.