Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

(Görüntülü Haber) Yusufeli’de boğa güreşleri heyecanı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), ()- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri heyecanı sürüyor. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere de sahne oluyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı...

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), ()- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri heyecanı sürüyor. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere de sahne oluyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri devam ediyor. Etkinliğe, 6 kategoride 170'e yakın boğa getirildi. 50 bin lira ödülün dağıtıldığı boğa güreşleri festivali kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde güreşleri bölgeye gelen 15 bine yakın boğa sever de heyecanla izledi. Bu yıl 24’üncüsü organize edilen Derekapı Boğa Güreşleri için çevre şehir ve köylerden gelen izleyicilerin de güreş alanını doldurduğu ve buralarda çadır kurdukları da dikkat çekti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314