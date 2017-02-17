ARTVİN () Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda beton mikserinin taşınması sırasında çekilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde halatlara bağlanan beton bikserinin havaya kaldırılması ve açılan kuyuya indirilmesi yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Yusufeli barajında beton mikseri böyle taşındı
ARTVİN () Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda beton mikserinin taşınması sırasında çekilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde halatlara bağlanan beton bikserinin havaya kaldırılması...
17 Şubat 2017 Cuma 10:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.