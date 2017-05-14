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(Görüntülü Haber) Yusuf İslam, Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na, Yusuf İslam da katıldı. Yoğun ilgi gören Yusuf İslam, kitaplarını imzaladı. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevens,...

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na, Yusuf İslam da katıldı. Yoğun ilgi gören Yusuf İslam, kitaplarını imzaladı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevens, Müslüman olduktan sonra Yusuf İslam adını aldı. Yusuf İslam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 9. Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. 'Neden Hala Gitar Taşıyorum' adlı kitabının imza gününe katılan Yusuf İslam, okurlarıyla buluştu. Okurlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Yusuf İslam okurları ile fotoğraf çektirirken, sohbet etti. Yusuf İslam getirilen poster ve albüm kapaklarını da imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde okurları Yusuf İslam ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yusuf İslam'a tablo hediye etti.

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