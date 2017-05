(Görüntülü Haber) Yürüme zorluğu yaşayan kızının, eli ayağı oldu

TOKAT'ta 59 yaşındaki Yüksel Erkoç, 8 yıl önce yakalandığı 'Friedreich's Ataksi' hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 22 yaşındaki kızı Çağlayan Erkoç'un eğitimini sürdürebilmesi için seferber oldu. Kızının eğitimini sürdürmesi için Çorum'dan Tokat'a taşınan Yüksel Erkoç, her gün kızını üniversiteyi kendisi götürüp getiriyor. Çorum'da yaşayan Salih-Yüksel Erkoç çiftinin, iki çocuğundan küçüğü olan Çağlayan Erkoç, 8 yıl önce rahatsızlandı. Baş dönmesi şikayeti ile hastaneye götürülen genç kıza, kalıtımsal 'Friedreich's Ataksi' hastalığı teşhisi koyuldu. Yakalandığı bu hastalıktan dolayı yalnız başına yürümekte zorluk yaşayan Çağlayan Erkoç'a, en büyük desteği annesi Yüksel Erkoç verdi. Anne Erkoç, kızının eğitim hayatını sürdürmesi için bir an olsun yanından ayrılmayarak, 8 yıl boyunca kızı ile birlikte her gün okula gidip geldi. TOKAT'A BİRLİKTE GELDİLER Çorum'da lise eğitimini bitirdikten sonra Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanarak buraya yerleşen Çağlayan Erkoç'u, annesi Yüksel Erkoç, yalnız bırakmadı. Kızının eğitimini sürdürebilmesi için Tokat'a taşındı. Şu anda üçüncü sınıf öğrencisi olan Çağlayan Erkoç ile birlikte Tokat'ta bulunan Yüksel Erkoç, her gün kızı ile yakından ilgileniyor. Anne Erkoç, kızının elbiselerini ve ayakkabılarını giydirdikten sonra birlikte okula gidiyor. Çağlayan Erkoç okulda dersteyken anne Yüksel Erkoç, kızını okul bahçesinde bekleyip, aralarda ise ihtiyaçlarını karşılamak için yardım ediyor. "ÇOK ZOR OLUYOR" Kızının 14 yaşında Ramazan Bayramının birinci günü rahatsızlandığını söyleyen Anne Yüksek Erkoç, "Babası ve ağabeyi ile bayramlaştı ve resim çektirdi. Evimizden hep birlikte aşağıya indik. Çıkarken bir anda yere düştü. Daha sonra ağabeyinin elinden tutarak kalktı. Bayramlaşmak için akrabalarımıza gittik. Orada 'anne benim başım dönüyor, kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Bayramdan sonra doktora götürdük. Ankara Gazi Hastanesine sevk ettiler ve orada kızıma 'Friedreich7s Ataksi' hastalığı teşhisi koydular. Lise 1'den itibaren her gün çocuğumu okula götürüyorum. Orada bekliyorum. Otobüse binerken inerken çok zor oluyor. Düşme tehlikesi var. Düşüyor, kaldırırken gücüm yetmiyor. Eşim inşaat işçisi bazen Ankara’ya hastaneye ayda iki sefer gidiyoruz. Hiçbir yerden destek alamadık" dedi. "ANNEM BENİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADI" En büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen Çağlayan Erkoç ise, "Hastalığımdan dolayı özel ihtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldim. Fakat annem beni hiçbir zaman bırakmadı. Her zaman hiç bıkmadan, yılmadan benim yanımda oldu. Üniversiteyi kazandığımda çok mutlu olmuştuk. Daha sonra annem ile buraya taşındık. Burada kirada oturuyoruz. Babam inşaat işçisi olduğu için geçinmekte zorlanıyoruz. Burada ise özellikle otobüslere binmekte ve inmekte çok zorlanıyoruz. Annem hep bana yardımcı olmaya çalışıyor" diye konuştu. Çağlayan Erkoç, rahatsızlandığı günün öncesinde ağabeyi ile çekindiği fotoğrafı yanından ayırmıyor.