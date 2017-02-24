İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYE Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye ekipleri tarafından yangın ve deprem tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde gösterildi. Program kapsamında ilk olarak AFAD eğitim uzmanı tarafından 'doğal afet' konulu eğitim verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekibi yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangın tüpünün kullanımı, rüzgar yönünün belirlenmesi ve yangına müdahalede ilk dakikaların önemi konularında bilgi verdi. Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının 3'üncü katında yangın nedeni ile mahsur kalan bir öğrenci Osmaniye AFAD ve Osmaniye İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
(Görüntülü Haber) Yurtta yangın ve deprem tatbikatı
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYE Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye ekipleri tarafından yangın ve deprem tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yangın ve...
24 Şubat 2017 Cuma 12:36
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