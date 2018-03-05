(Görüntülü Haber) Yüreğir Belediyesi'den iklim değişikliği projesi

ADANA,() ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Yüreğir İlçesi İklim Değişikliğine Hazırlanıyor projesi kapsamında Yüreğir Engelli Koordinasyon Merkezi'ne yerleştirilen güneş enerji panellerini gezdi. Demonstrasyon amacıyla kurulan güneş enerjisi üniteleri ile üretilecek elektrik enerjisi engelliler merkezinin elektrik ihtiyacını karşılayarak enerjiye olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 'Yüreğir Belediyesi' tarafından yürütülen Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyor isimli proje kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne güneş enerji panelleri kuruldu. Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilen, Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen ?Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyor isimli proje kapsamında Engelliler Koordinasyon Merkezine 24 adet olan, her biri 265 V gücünde 24 adet güneş enerjisi paneli yerleştirildi. Akdeniz havzasının, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Çelikcan şöyle konuştu Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının azalması ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz yönlerinden etkilenmeye başlamıştır. Dünya'nın iklimi değişmektedir. Bu değişim ne yazık ki; dünyamızı, atmosferi ve üzerinde yaşayan tüm canlıları da olumsuz etkilemektedir. İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha fazla meydana gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında meydana gelen değişikliğe doğrudan maruz kalmakta ve su kalitesinde, yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, yerleşim yerlerinde ve ekonomide meydana gelen değişikliklerden ise dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu demonstrasyon ünitesi engelliler koordinasyon merkezine gelen katılımcılara gösterilerek ilçe halkının çevre ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığının artırılması sağlanacaktır. Bu sayede engelliler merkezinin ısınma ve soğutmadan kaynaklı karbondioksit emisyonu azaltılabilecektir.