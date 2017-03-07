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(Görüntülü Haber) Yunusemre'de fabrika işçilerini ısıtan çorba

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde iki ayrı noktaya yapılan ikram çeşmesi, sabahın erken saatlerinde fabrikaya giden işçilere hizmet veriyor. Yunusemre Belediyesi'nin özellikle kış aylarında vatandaşların...

(Görüntülü Haber) Yunusemre'de fabrika işçilerini ısıtan çorba

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde iki ayrı noktaya yapılan ikram çeşmesi, sabahın erken saatlerinde fabrikaya giden işçilere hizmet veriyor. Yunusemre Belediyesi'nin özellikle kış aylarında vatandaşların içini ısıtması için başlattığı 'ikram çeşmesi' uygulaması sabahın erken saatlerinde kahvaltısız yola çıkanların beğenisini kazandı.

Belediye tarafından Yeni Mahalle ve Topçuasım mahallelerinde iki ayrı noktaya kurulan ve görünümüyle içme suyu hayratlarını andıran ikram çeşmesi günde yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışmaya giden işçiler her sabah sıcak çorba içme imkanı buluyor.

Saat 05.00 sıralarında su yerine çorba akıtan çeşmelere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak da sabahın ilk ışıklarında Yeni Mahalle'deki ikram çeşmesine gelerek, vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Talepler üzerine uygulamayı yazın da sürdüreceklerini kaydeden Şiyak, çeşmeden su yerine kışın çorba, yazın da meşrubat akıtmayı hedeflediklerini söyledi. Sabahın ilk ışıklarında işe gitmeden önce ikram çeşmesinden çorba içen Erhan Kaya, "Sabah kalkıp işe giderken ikram çeşmesinden çorba içiyorum. Sabah fabrikaya giden arkadaşlarım da aynı şekilde çorba içmeye geliyor. Yunusemre Belediyesi'ne ikram çeşmesi kurduğu için teşekkür ederim" dedi. Taksi şoförü Muhittin Maden ise, "Taksiciyim. Bizim gibi gece gündüz çalışanlar için çok güzel bir uygulama. Çünkü sabah evden erken çıkmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla kahvaltı yapma imkanımız da pek fazla olmuyor. Bu serin havalarda sıcak güzel bir çorba bizi zihinde tutuyor. Bunu düşünen, yapan, yaptıran herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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