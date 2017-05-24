(Görüntülü Haber) Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü (Hakkâri görüntüleri)

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN- Erkan ÇOBANOĞLU/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız" açıklamaları, Yüksekovalıları sevindirirken, bu konunun tekrar gündeme gelmesi ise Hakarilileri üzdü.



TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir gündeme getirilmeyen Hakkari ve Şırnak'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Yüksekova'nın il olacağı açıklamaları, büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Bir kalkınma hamlesi yapacaksanız" sözleri Hakkarilileri üzerken, Yüksekovalıları da sevindirdi.



Yüksekovalılar, aylardır il olacakları günü heyecanla beklediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Yüksekovalı esnaf Fatih Onat, yapılan açıklamaların heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu hepimizi sevindirecek bir karar oldu. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Geç kalınmış bir karar olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi verilmesi biizm için bir heyecan oldu. Halk ve esnaflar olarak kendisine şükranlarımızı sunoyuruz" dedi.



İhsan Suvaroğlu ise güzel bir haber aldıklarını belirterek, "Daha önce çeşitli nedenlerden dolayı büyük yaralar aldık. En azında o büyük yaraları kapatmak için il olmamız daha iyi olacak. Ekonomik olarak kalkınacağız. Mutlu olduk, şoktayım" diye konuştu.



TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN HAKKARİ'NİN İLÇEYE DÖNÜŞMESİ HAKSIZLIKTIR



Hakkarililer ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkamalarına üzüldüklerini söyledi. Hakkarili esnaf Umut Taş, "Ben burada yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan ve kentin yerlisiyim.



Hakkari'nin tekrar ilçe yapılacağını duyduk. Çok üzüntü verici bir şey. Burası medeniyetler tarihi olan bir il. 2 bin yıllık bir tarihi geçmişi var. İllaki bir hizmet yapılacaksa, hizmet yapılmak isteniyorsa Hakkari il olarak kalsın. Yüksekova ilçesini de il yapsınlar" dedi.



Esnaf Şakir Duman da bunun büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "Hakkari halkı bunu hakketmiyor. Bizim bildiğimiz ilçeler il olabilir, ancak 100 yıllık bir kentin ilçe statüsüne düşmesi son derece üzüntü verici bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararından bir an önce vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu.