(Görüntülü Haber) Yüksekova’da sis etkili oluyor
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 25 derece ölçülen Yüksekova İlçesi'nde bugün yoğun sis etkili oldu. Sis...
12 Ocak 2017 Perşembe 12:02
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 25 derece ölçülen Yüksekova İlçesi'nde bugün yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yetkililer yoğun sis nedeniyle araç sürücülerine sis farlarını açmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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