(Görüntülü Haber) Yüksekova'da terör mağdurları için yeni evler yapılıyor

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında çıkan çatışmalar sırasında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 3 bin 63 konutun yapımı sürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, kış ayları gelmeden terör mağduru vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşacaklarını belirtti. Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlar başlatıldı. 78 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalar sırasında, ilçedeki birçok ev kullanılamaz hale geldi. İlçede evleri yıkılan veya büyük zarar gören terör mağduru vatandaşlar için geçen yıl Mart ayında TOKİ tarafından 3 bin 63 konutun temeli atıldı. Esentepe ve Esenyurt mahallelerindeki konutların yapımı sürerken, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı da inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ile birlikte firma yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çalışmaların da hız kazandığını söyledi. Kaşıkçı, "Yüksekova'ya yeni bir yaşam alanını müjdelemek için 24 saat firmalarımız çalışıyor. İnşaat alanında 6 firmamız baharın gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlarımız kış ayları gelmeden sıcak yuvalarına kavuşacak. Bunu için yoğun bir gayret gösteriliyor" dedi.