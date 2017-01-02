(Görüntülü Haber) Yüksekova'da sis etkili oldu
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sis hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin...
02 Ocak 2017 Pazartesi 12:16
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sis hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu. Sis nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Yüksekova, Ankara- Yüksekova seferlerinin gecikmeli yapılacağı belirtildi.
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