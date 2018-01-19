(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kar yağışı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü....
19 Ocak 2018 Cuma 14:22
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzun bir aradan sonra bugün kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalanlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde, lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkanlar, uzun bir aradan sonra Yüksekova ilçesine, yağan kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.
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