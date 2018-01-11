(Görüntülü Haber) Yüksekova'da 'Eskimo usulü' balık avı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş, kış aylarında buzla kaplı derelerde soğuk hava ve tehlikelere aldırmadan 'Eskimo usulü' balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlıyor. Yüksekova ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, derelerin donmasına neden olurken, bu havalar kış aylarında balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlara engel olmuyor. Yaz aylarında inşaatlarda çalışan Müslüm Cankurtaran, Kenan ve Ertan Taşkın, bir çoğunun göze alamayacağı soğuk hava ve tehlikelere aldırmadan, donan derelerde balıkçılık yapmayı sürdürüyor. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçayır Deresi'ne giden Cankurtaran ve beraber çalıştığı Kenan ve Ertan Taşkın, buzları kırararak akşam saatlerinde suya bıraktıkları ağlarını, sabah saatlerinde yine kazma ve küreklerle buzları kırararak çekiyor. Ağlarına takılan balıkları ilçe merkezinde satan ve kazandıkları bu parayla ailelerini geçindiren 3 arkadaş, büyük zorluklara katlandıklarını 15 yıldır yaptıkları bu işi sürdürdüklerini söyledi. Kırsal kesimdeki bölgede zaman zaman vahşi hayvanlarla karşılaştıklarını, buz üzerinde çalışmanın da ayrı bir tehlike oluşturduğunu anlatan balıkçılar, balık avlayıp para kazandıkları için yaptıkları işten mennun olduklarını günlük de kişi başı 50-60 lira para kazanabildiklerini söyledi.