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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da ekipler metrelerce karla mücadele ediyor

HAKKARİ İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca, Çobanpınar ve Yürekli köylerinin yollarını açmak için yoğun çaba gösteriyor. Hakkari merkez ve ilçelerine...

HAKKARİ İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca, Çobanpınar ve Yürekli köylerinin yollarını açmak için yoğun çaba gösteriyor. Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı kardan kapalı olan köy ve mezra yollarının tümü yeniden ulaşıma açılırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca, Çobanpınar ve Yürekli köylerinde metrelerce karla mücadele etmek zorunda kaldı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde ve düşen çığlarla birlikte metrelerce kar kalınlığının oluştuğu yollarda yoğun bir çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlarının boyunu aşan kar tünelerini görüntülemeyi de ihmal etmedi. Ekipler yaşadıkları zorlukları cep telefonlarına kaydetti.

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