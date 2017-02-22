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(Görüntülü Haber)Yüksekova'da çığ düşen yollarda zorlu çalışmalar yürütüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesinin İran sınırında bulunan ve düşen çığlarla kapanan Çobanpınar köyünün yolu, zorlu çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Bölgede geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları...

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesinin İran sınırında bulunan ve düşen çığlarla kapanan Çobanpınar köyünün yolu, zorlu çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Bölgede geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, düşen çığlara karşı da çalışmalar yürütülüyor. İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan ve 8 mezranın bağlı olduğu Çobanpınar köyünün çığdan kapalı olan yolu için de zorlu bir çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliliği ekiplerinin kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştığı yolda yaptıkları çalışmalar sonucu köy yolunu kar kütlelerinden temizlenip ulaşıma açtı.

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