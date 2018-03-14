(Görüntülü Haber) Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (2)

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NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ ​Şehit Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz'un Niğde merkeze bağlı Kızılören köyünde oturan ailesine acı haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. Oğullarının...

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ ​Şehit Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz'un Niğde merkeze bağlı Kızılören köyünde oturan ailesine acı haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen babası Hanifi, annesi Sibel Yavuz, fenalık geçirdi. Teskeresine 45 gün kala şehit olan Yusuf Yavuz'un baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, taziyeye gelen köylüler ve yakınlarıyla dolup taştı. Bekar olan şehit Onbaşı Yusuf Yavuz'un ikindi namazının ardından törenle toprağa verileceği belirtildi. ​Ali KADI/NİĞDE, ()

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