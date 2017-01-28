(Görüntülü Haber) Yüksekova'da araçlar kara gömüldü
HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye yaklaşırken araçlar kar altında kaldı. Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 günden bu yana...
28 Ocak 2017 Cumartesi 13:50
HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye yaklaşırken araçlar kar altında kaldı. Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, araçlar adeta kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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