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(Görüntülü Haber) Yüksekova Belediyespor kadın futbol takımı, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 ay önce kurulan ve amatör futbol liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor kadın futbol takımı, Türkiye Şampiyonası'nda üst gruba yükselmek için çalışmalarını...

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 ay önce kurulan ve amatör futbol liginde mücadele eden Yüksekova Belediyespor kadın futbol takımı, Türkiye Şampiyonası'nda üst gruba yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova Belediyespor Kulübü'nün kadın futbol takımı, ilerleyen günlerde oynanacak Türkiye Şampiyonası için çalışmalarına ağırlık verdi. Amatör ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor'un kadın futbol takımının tek hedefinin, oynanacak bölgesel maçlarda rakiplerini yenip, Türkiye Şampiyonası'nda üst gruba yükselmek olduğu belirtildi. 

Teknik Direktör Metin Kandaş eşliğinde, Yüksekova Şehir Stadı'nda, antrenman yapan oyuncular, oynadıkları oyunla göz dolduruyor. Kandaş, Yüksekova Belediyesporun'un yer aldığı genç ve  yıldız takımlarında, 202 kadın takımının mücadele edeceğini söyledi. Hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kandaş, "Genç kızlarımız, ilk maçlarını Hakkari'de, Türkiye şampiyonluğuna oynayacaklar. Orada birinci olacak takım, bir üst gruba yükselecek. Onun dışında 29 Ocak'ta, Siirt'te 4 takımın katılımıyla genç kızlar, Türkiye şampiyonluğuna mücadele edecekler. Oynanacak 3 maç sonunda birinci olursak tekrar 2'nci tura çıkma şansımız olacak" dedi

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