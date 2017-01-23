(Görüntülü Haber) Yük treni, otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
MALATYA'da yük treni ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Malatya'daki kaza, Battalgazi ilçesin Ağılbaşı Mevkii'ndeki geçitte saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ağılbaşı’ndaki hemzemin geçitten geçen 44 EC 166 plakalı...
23 Ocak 2017 Pazartesi 16:08
MALATYA'da yük treni ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Malatya'daki kaza, Battalgazi ilçesin Ağılbaşı Mevkii'ndeki geçitte saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ağılbaşı’ndaki hemzemin geçitten geçen 44 EC 166 plakalı otomobil, Battalgazi’den Malatya yönüne giden yük treni ile çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartılırken, yaralılar 112 sağlık ekipkleri tarafından Malatya Devlet Hastanesi&ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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