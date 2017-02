(Görüntülü Haber) YSK Başkanı Güven: SEÇSİS çok güvenli bir sistem

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) ile ilgili, "SEÇSİS milli bir sistem. Dışarıdan buna sızmak mümkün değil. Çok güvenli bir sistem" dedi. YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklama yaptı. Kısa adı 'SEÇSİS' olan Seçim Bilişim Sistemi'nin güvenliği konusunda söylentiler çıktığını belirten Güven, "Son günlerde SEÇSİS üzerinden bazı kişilerin seçim güvenliğine ilişkin sözler söylediklerini duyuyoruz. Mecliste grubu bulunan ve bizim kurumumuzda da temsilci bulunduran 4 siyasi partinin bilişim sistemleri var. Ak Parti, CHP, MHP ve HDP'nin güçlü bir sistemi var. Bilişim ekipleri güçlü. Bir şeyi insanlar ne kadar çok bilirlerse, gizem ne kadar az olursa, ona hücum da o kadar az olur" dedi. SONUÇLARI AYNI ANDA HERKES GÖRECEK Seçim günü sandık başlarında siyasi parti temsilcileri bulunduğunu anlatan YSK Başkanı Güven, şöyle dedi: "Kurulan sandıkta çıkan oyları sayıp, değerlendirip, halkın tabiriyle çetele tutan ve tutanağa geçiren kişiler. Yani seçimi onlar yapıyor. Peki seçimdeki bu sonuçları biz ne yapıyoruz? Bu sonuçları seçimin yapıldığı sandığın bulunduğu yerin kapısına astığımız gibi tarayıcıdan tarayıp, sistemleri bizden almaya elverişli kaç siyasi parti varsa bilişim sistemlerine de olduğu gibi anında aktarıyoruz. Mesela YSK'ya Isparta'nın Gelendost İlçesi'ndeki herhangi bir sandık sonucu nasıl geliyorsa, partilere de aynı zamanda öyle geliyor. Bütün köylerin sandıkları geliyor ilçede birleşiyor. İlçe de il birleştirmesi de taranıyor. Isparta'nın herhangi bir köyündeki sandığın Türkiye geneline yansımasını da sistem üzerinden çok net bir şekilde görebiliyorsunuz." Sonuçları sadece partilerin görmediğini vatandaşın da internet sitesinden takip edebildiğini belirten YSK Başkanı Sadi Güven, "SEÇSİS üzerinden bunu yapabiliyorlar. SEÇSİS milli bir sistem. Bütün bu işlemlerin bir an önce gelmesini sağlıyoruz. SEÇSİS sayesinde siyasi partiler bizden bilgi alışverişi yapabiliyor ve kontrol edebiliyor. Sisteme karşı, bu sistemi bilen siyasi partilerden bize hiçbir itiraz gelmiyor. Otomatik olarak bağlanıyorlar ve bizden her türlü bilgi, belge çekme imkanları oluyor. 81 ilde 970 ilçemiz kendi içinde bir bağ oluşturuyor. İnternet ortamından da ayrı bir hat oluşturuyoruz. Dolayısıyla dışarıdan buna sızmak mümkün değil. Çok güvenli bir sistem" diye konuştu. KİMLİK TARTIŞMASINA NOKTA KOYDU Vatandaşın oy kullanmaya giderken hangi kimlik kartını götüreceğine ilişkin de dedikodular yapıldığını aktaran YSK Başkanı Güven, "Her türlü resmi ve resimli kimlikle oy kullanılabilecek. Şimdi çipli kimlik kartları çıktı. Vatandaş sanki bunların dışında hiçbir belgeyle oy kullanmaya gidilmeyecek gibi bir takım dedikodular olduğunu duyduk. Bunun kesinlikle aslı yoktur. Vatandaşımız önceki seçimlerde olduğu gibi eski nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı, kamu kurumlarına verilmiş resimli ve resmi belgelerle oy kullanabilecek. Hakimler, yüksek yargı organı üyeleri kendilerine kullanıcı olarak verilmiş kimliklerle yani kendisini tanıtmaya yarayacak her türlü resmi resimli kimlikle oy kullanmaya gidebilecek" diye konuştu.