Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT şehir merkezinde devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Yozgat merkez ve köylerinde ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat şehir merkezinde son 3 gündür aralıklarla hafif şekilde devam eden kar yağışı bu gün etkisini artırdı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Yozgat Valiliği, kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün süreyle idari izin verildiğini açıkladı.
(Görüntülü Haber) Yozgat’ta eğitime kar tatili
Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT şehir merkezinde devam eden kar yağışı gece etkisini artırdı. Yozgat merkez ve köylerinde ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat şehir merkezinde son 3 gündür aralıklarla hafif...
27 Aralık 2016 Salı 11:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.