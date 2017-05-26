(Görüntülü Haber) Yozgatlı uzman çavuş ikizleri terör ayırdı (2)

İKİZİNİN KATILDIĞI TÖRENLE UĞURLANDI



Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı bölgesinde, bugün sabah saat 04.00 sıralarında



PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Peker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin Hakkari Dağ ve Komonda Tugayı'nda görev yapan ikizi piyade uzman çavuş Ertan Peker de katıldı.



Törene Hakkari Vali Vekili Hasan Ongu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç,Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından uzman çavuş Gökhan Peker'in özgeçmişi okundu.



TUĞGENERAL TAYANÇ: ÇAYLARIN İÇİP, YEMEKLERİNİ YEMİŞTİM



Törende Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç konuşma yaptı. Tuğgeneral Tayanç, şöyle konuştu:



"Bazen hal, sözden çok daha etkili olur. Hal kahraman Yozgat ilimizden çıkmış ikiz kardeşlerin birisi kahraman Hudut Özel Taburumuzdan Çukurca’da, diğeri de şu anda kışlasında bulunduğunuz Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Dağ ve Komando Taburunda görev yapan iki kahraman ikiz kardeş beraber profesyonel olarak bu saflara katıldılar. İkisi de yazın sıcağında hiç bıkmadan kışın ancak içecek suyun zor bulunduğu, bulunan suyun da kışın donduğu dağlarda Güven Dağı'nda, İkiyaka'da, Hisar Dağı'nda minimum coğrafyanın bildiğiniz bilmediğiniz zor şartlarda bölücü terör örgütü hainlerine karşı 3 yıldır sabırla mücadele ettiler. Hatta bu rahmetli silah arkadaşımız tıpkı kardeşi gibi Çukurca’da bulunan kışlasına bile neredeyse hiç girmeden huduttaki kahramanlarımız ile omuz omuza zorlu coğrafyada teröre karşı çarpıştılar. O yüzden kendilerini iyi tanıyorum. Hatta bir operasyon sırasında dağ başında mevzilerin içerisinde çaylarını içip, yemeklerini yemiştim. Müteakiben bölücü terör örgütü ile sağlanan bir temasa müteakip ve verilen bir görev hiç yorgunluk göstermeden hırsla azimle giden kahramanlar, gittikleri görev yerinde pusu mevziinde, karşıdaki hain terör örgütünün düzenlediği kahpece el yapımı patlayıcı düzenekleri o düzeneğin karşısında göğsünü yücelerek şahadet şerbetini içmiş bir kahraman. Kendisinin taşını gördüğümde şunu net ifade ederim ki ayakları belinden kopmuş adeta sırat köprüsünden bir an öncesinden geçmek istercesine ara bedeninden kopmuş gitmiş. Elleri inşallah şefaatçi olacağı ailesinin sevdiklerinin sırat köprüsünden geçişinden uzanmak istercesine bedeninden kopup uçup gitmiş. Fakat o ayaksız ve elsiz bedenin üzerinde onurla duran adeta sual melekleri ile soru cevap halinde değil de bir sohbet halinde bir bakış ve bir ifade işte hal bu. Bu hal bize çok şey anlatıyor. Lakin bu şehitler diridirler. Lakin siz onları anlayamazsınız diye buyuruyor. O yüzden biz biliyoruz ki şehidimiz ölü değil, içimizde, cennet yolunda. Şehidin ailesine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Muhakkak Allah sabır edenlerle beraberdir.”



Konuşmanın ve dua okunmasının ardından şehit uzman çavuş Gökhan Peker'in bayrağa sarılı tabutu Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak helikoptere konuldu. Cenaze, şehidin memleketi Yozgat'a gönderildi.





Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -