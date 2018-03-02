Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Yozgatlı emekli İbrahim Erkek Ankara'daki evini Mehmetçik'e bağışladı

Haber-Kamera: Halit YILMAZ (Yozgat) ()YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini...

Haber-Kamera: Halit YILMAZ (Yozgat) ()YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İbrahim Ertek?i makamında kabul etti. Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Vali Yurtnaç?a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi. Ertek'e teşekkür eden Vali Yurtnaç, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" diye konuştu. ?BU VATAN BİZİM? İbrahim Ertek ise, "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız? dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314