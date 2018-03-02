(Görüntülü Haber) Yozgatlı emekli İbrahim Erkek Ankara'daki evini Mehmetçik'e bağışladı

Haber-Kamera: Halit YILMAZ (Yozgat) ()YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İbrahim Ertek?i makamında kabul etti. Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Vali Yurtnaç?a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi. Ertek'e teşekkür eden Vali Yurtnaç, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" diye konuştu. ?BU VATAN BİZİM? İbrahim Ertek ise, "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız? dedi.