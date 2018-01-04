(Görüntülü Haber) Yozgat'ta İranlı mültecinin oturduğu evi yağmur suyu bastı

YOZGAT'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı nedeniyle bir binanın giriş katında bulunan evleri su bastı. Eşyalar su altında kaldı. Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde, Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından yaz aylarında yapılan yeni yol açma çalışmaları sırasında, yol seviyesi yükseltilince bazı binalar zemin altı seviyeye indi ve yağmur suyu tahliye kanalları da kapandı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte, yağmur suları yeni açılan yoldan akarak, Huzur Apartmanının giriş katındaki evlere doldu. Sabah saat 05.00 sıralarında su sesine uyanan İranlı mülteci Ali Zaravand, eşyalarının suda yüzdüğünü fark etti. Evinin içerisinde kısa sürede 30 santimetre derinlikte yağmur suyu biriken İranlı mülteci Ali Zaravant, komşularının yardımıyla yağmur sularını temizlemeye çalıştı. Durumun belediye ekiplerine bildirilmesiyle, biriken sular vidanjör ve motopomp yardımıyla tahliye edildi. Daha önce kapanan yağmur suyu tahliye kanalları açıldı. Huzur apartmanının giriş katındaki diğer evler su baskınından az etkilenirken bir evi tamamen su bastı. İranlı mülteci Ali Zaravant'ın ev sahibi Latif Erol, belediye tarafından yapılan yol çalışması sırasında, yol seviyesinin aşırı yükseltildiğini ve binanın çukurda kaldığını söyledi. Erol, Bu evde oturan İranlı mülteci zor durumdaydı, evin eşyalarını komşulardan toplamıştık. Şimdi bütün eşyalar kullanılmaz halde. Yetkililerden zararın karşılanması için yardım bekliyoruz dedi.