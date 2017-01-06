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(Görüntülü Haber) Yozgat Seramik biçimlendirme kursuna yoğun ilgi

YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'nde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde tarihi ve kültürel değerlerin işleneceği seramik biçimlendirme kursu açıldı. Yoğun ilgi gösterilen kursa katılan kursiyerler, meslek öğrenme imkanı bulacaklar. Sorgun...

YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'nde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde tarihi ve kültürel değerlerin işleneceği seramik biçimlendirme kursu açıldı. Yoğun ilgi gösterilen kursa katılan kursiyerler, meslek öğrenme imkanı bulacaklar. Sorgun HEM bünyesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını tanıtmak, yok olmasını önlemek amacıyla açılan Seramik Biçimlendirme Kursu yoğun ilgi gördü. İlçede ilk kez açılan bu kursa katılan kursiyerler, boş zamanlarını değerlendirirken meslek öğrenme imkanına kavuşacaklar. HEM seramik ustası 38 yaşındaki Ömer Paşabuner, amaçlarının, testi yapmak yerine daha modern figürler yapmak istediğini belirterek ?Şu anda kursumuza 12 kişi katılıyor. Kursiyerlerimiz oldukça istekliler. Kursiyerlerle birlikte çömlek yapıyoruz, çamurdan farklı farklı figürler yapıyoruz. Sorgun'a has bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Sorgun?da seramiği tanıtmak dedi. 15 yıldır seramik ustası olarak çalıştığını belirten Paşabuner ?Bir süredir de Sorgun HEM bünyesinde seramik kursunda kursiyer hanımlarla çömlek yapıyoruz. Çamurdan farklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Sorgun?a has bir ürün üretmeye çalışıyoruz. Amacımız Sorgun?da seramiği tanıtmak. Kullandığımız kırmızı çamuru Avanos?dan, beyaz çamuru Kütahya?dan getiriyoruz. Biz burada geleneksel üretimlerin dışında üretim yapıyoruz. Daha modern tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Daha çok çocukların hoşuna gidecek tasarımlar yapıyorum. Testi yapmak yerine çamurdan çarkta testiden yola çıkarak daha farklı ürünler geliştiriyoruz" dedi. Seramik biçimlendirme kursuna katılan kursiyerle ise hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini, hemde meslek öğrendiklerini söylediler. Görüntü Dökümü

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