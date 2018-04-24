(Görüntülü Haber) Yörük obalarına yoğun ilgi

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA, ()Antalya'nın Kumluca ilçesinde Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında oluşturulan Yörük obalarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, bu yıl üçüncüsü oluşturulan Yörük obaları, Kumluca ve yöre halkının ilgi odağı oldu. Bölge halkı akşamlarını Yörük obalarındaki çadırlarda geçiriyor. Mahalle muhtarları tarafından kurulan çadırlarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Turan ve Durkadın Kurşunlu da çocukları Ömer Kurşunlu'nun askere uğurlama kınasını Yörük obaları yerleşkesinde yaptı. Bazı Yörük çadırlarının önünde yanan Yörük ateşinin etrafında gençler dans ederken, halk oyunları oynanıyor. Kaymakam Hakkı uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çadırları ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıldan beri festival düzenliyoruz. Son 3 yıldan beri de Yörük obaları kuruyoruz. İlk yılından beri Yörük obalarına giderek artan bir ilgi var. Osmanlı Devleti Yörük obasında kuruldu. Bu millet özünü yansıtan değerlere daha çabuk sahip çıkıyor. Yörük obalarındaki çadırlarımız 4 gün boyunca açık kalıyor. Vatandaşımız, 7'den 77'ye her akşam çadırlara geliyor. Vatandaşımız çadırları atalarımızın kullandığı eski eşyalarla ve tarihi motiflerle süslemiş. Atalarımızın yaptığı kuzuluk ve ahşaptan tavuk kümesi çakmışlar. Kısacası halkımız bu işe sahip çıkıyor. Belki bir veya birkaç ay böyle etkinlik olsa oradan gitmeyecek şekilde heyecanlı gördüm. Başta muhtarlarımız olmak üzere tüm halkımıza bize böyle bir Yörük festivali, karnavalı yaşattıkları için teşekkür ediyorum dedi. Erentepe Mahallesi Yörük çadırında, emekli hemşire Ülkü Rukiye Uğurlu protokol üyelerine, ataların ahşap beşikte bebeği nasıl büyüttüklerini, beşikte neden defne yaprağı kullanıldığını ve beşik kullanımını anlattı.