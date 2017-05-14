(Görüntülü Haber) Yönetmen Aydemir'den gençlere tavsiyeler

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - YÖNETMEN ve senarist Selçuk Aydemir, senaristlik yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyem garip garip hikayeler peşinden koşmayın. Orijinal kelimesinin dibinde bir yerde orjin kelimesi var. Bire bir size ait olan hikayeyi eğer doğru kullanabilirseniz dünyada kalan 7 milyar için çok orijinal bir hikaye" dedi.



Ünlü yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'na katıldı. Selçuk Aydemir 'Hayaller ve Hayatlar' konulu söyleşide gençlere tavsiyelerde bulundu. Söyleyişiye Selçuk Aydemir'in kuzeni yönetmen, senarist ve oyuncu Burak Aksak da katıldı. Senarist olmak isteyen gençlere kendi hikayelerinin peşinden koşmasını tavsiye eden Selçuk Aydemir, "Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyem garip garip hikayeler peşinden koşmayın. Orijinal kelimesinin dibinde bir yerde orjin kelimesi var. Bire bir size ait olan hikayeyi eğer doğru kullanabilirseniz dünyada kalan 7 milyar için çok orijinal bir hikaye. Ben en azından bunu yapıyorum" diye konuştu.



Hep hayatından yola çıkarak yaşanmış hikayeleri yazdığını belirten Aydemir, "Düğün Dernek en azından benim, amcamın akrabalarımın hikayesiydi. Yaşanmış bir hikaye. Kardeş Payı ve İşler Güçler de, ben şu ana kadar hep hayatımdan yola çıkarak bir şeyler yazdım ve bu başkalarına çok orijinal geliyor ama benim için çok sıradan hikayeler. Genç arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Mümkün olabildiği kadar yanı başınızdan, sizden hikayelerin peşinden koşun."