(Görüntülü Haber) Yön levhaları hedef tahtası oldu

Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, () - ADANA'da karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi. Özellikle köy yollarındaki virajlarda bulunan levhaların birinde 13 kurşun deliği dikkat çekti. İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu. Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.