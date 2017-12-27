(Görüntülü Haber) YOLDAN GEÇENLERE ALDIRIŞ ETMEDEN ELEKTRONİK EŞYALARI BÖYLE ÇALDILAR

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul



Üsküdar'da iki kişi, camını kırıp kapısını açtıkları araçtan 25 bin liralık elektronik eşyası çaldı. Şüphelilerin, yoldan geçenlere aldırış etmeden elektronik eşyaları çalıp araçlarına yüklemeleri saniye saniye kameraya yansıdı.



Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Çengelköy'de meydana geldi. Oto elektronik eşyası satan Yunus Dal, önceki akşam iş çıkışı, içinde elektronik eşyaların olduğu hafif ticari aracını evinin önüne park etti. Sabah tekrar işe gitmek için evinden çıkan babası Bekir Dal, aracın camlarının kırılarak içindeki eşyaların çalındığını fark etti.



Bunun üzerine Çangelköy Polis Merkezi'ne giden Yunus Dal, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek hırsızlığın olduğu araçta delil araştırması yaptı.





HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Evlerinin bulunduğu binanın güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan incelemede, hırsızlık anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde; karşı yönde otomobillerini park eden iki kişinin, elektronik eşya yüklü aracın yanına gelerek camlarını kırdıkları, ardından kapısını açarak kolilerdeki malzemeleri kendi araçlarına taşıdıkları görüldü. Şüphelilerin, yer kalmayınca da malzemeleri kolilerden çıkararak araçlarına yüklemeleri görüntülere yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, kolileri araçlarına taşıdıkları sırada yoldan geçenlere aldırmadıkları, yoldan geçenlerin de olaya müdahale etmedikleri görüldü. Yunus Dal'ın babası Bekir Dal'ın binadan çıktığını gören şüphelilerin araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları da kamera kayıtlarına yansıdı.





"25-30 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"



Elektronik eşyaları çalınan Yunus Dal, "Akşam arabamızı evin önüne park ettik. Sabah geldiğimizde bir baktık arabanın camı patlamış, içinden malzemeler alınmış ve yolun karşısında da boş kolileri gördük. Ondan sonra polis merkezini gidip parmak izi falan verdik. Araba teybi, araba hoparlörü, oto müzik sistemleri vardı. 25-30 bin lira zararımız var." dedi.