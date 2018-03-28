(Görüntülü Haber) Yoldaki eşekler polis ve zabıta tarafından yakalandı
ÇORUM‘da yoldaki başıboş eşekler, sürücülere zor anlar yaşattı. Eşekler, polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalanarak, yol dışına çıkarıldı. Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yol ortasında başıboş eşekleri...
28 Mart 2018 Çarşamba 18:05
ÇORUM‘da yoldaki başıboş eşekler, sürücülere zor anlar yaşattı. Eşekler, polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalanarak, yol dışına çıkarıldı. Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yol ortasında başıboş eşekleri gören sürücüler uzaklaştırmaya çalıştı. Eşekleri uzaklaştıramayan sürücüler, polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, iki eşeği bir ağaca bağlayıp belediye görevlilerinin gelmesi bekledi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen belediye zabıta ekibi eşekleri alıp götürdü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.