(Görüntülü Haber) Yolda kalanların imdadına ekipler yetişti (2)

MERSİN/ MERSİN Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. 121 personelle 24 saat boyunca görev yapan ekipler, 9 ilçede yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Dün itibariyle öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ara vermeden süren yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimde çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Ekipler yolda kalan vatandaşların yardımına yetişirken, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da sağladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı koordinasyon şube ekipleri, okul dönüşünde yolda kalan öğrenci servisindeki öğrencilerin de evlerine ulaşmasını sağladı.