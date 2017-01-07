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(Görüntülü Haber) Yolda kalan tavuğu kurtardı

AÇ KALAN SOKAK HAVVANLARINA HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolda kalan tavuğu otobüs sürücüsü kurtardı. Aç kalan sokak hayvanlarına...

AÇ KALAN SOKAK HAVVANLARINA HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolda kalan tavuğu otobüs sürücüsü kurtardı. Aç kalan sokak hayvanlarına ise hayvan severler sahip çıktı. SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN TAVUK İstanbul'da etkili olan kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Üsküdar sahili kız kulesi karşısında yolda duran tavuğu gören sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı. Kimi sürücüler yoluna devam ederken bir İETT otobüsü sürücüsünü tavuğu fark edince yolcu dolu otobüsü yol kenarına çekti. Otobüsten inen sürücü Ömer Fatih zorda olsa tavuğu yakalayarak kucağına aldı.Sürücü tavuğu alarak tekrar otobüse bindi. Otobüs sürücü ezilmekten kurtardığı tavuğu Ataşehir hayvan barınağına götüreceğini söyleyerek yoluna devam etti. SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK VERDİLER Karlı ve soğuk havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan hayvanların imdadına da hayvan severler yetişti. Küçükçekmece'de sokak hayvanlarını unutmayan hayvan severler sabah erkenden kalkarak onlara yiyecek bıraktı.

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