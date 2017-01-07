(Görüntülü Haber) Yolda kalan sürücünün imdadına traktör yetişti

Haber: Enver ALAS, İstanbul / İstanbul'da dün mesai bitiminin ardından evlerine gitmek için özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nu Edirne istikametinde kullananlar, trafikte kar esareti yaşadı. Esaretin kabusa dönüştüğü gece, trafikte olanlar için bir hayli ilginç olaylara da sahne oldu. İşte bunlardan biri de Bahçeşehir'de yaşandı. Florya'dan aracıyla saat 17.00 sıralarında yola çıkan bir sürücü , 7 saat süren bir yolculuğun ardından binbir güçlükle Bahçeşehir girişine ulaştı. Ancak burada yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı denedi, başaramadı. İşte bu sıralarda imdadına yolda kalanları çekerek para kazanan bir traktör yetişti. 50 LİRAYA ANLAŞTI Sürücü, aracını çekmesi için traktör sahibiyle 50 lira karşılığında anlaştı. Yaklaşık 1 kilometre aracı çekilen sürücü bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Traktör sahibinin gece boyunca çok sayıda aracı çekerek hem para kazandığı hem de çok sayıda sürücüyü kar esaretinden kurtardığı öğrenildi.