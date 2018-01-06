(Görüntülü Haber) Yolda kalan sürücülere İBB'den ücretsiz çekici

Haber: Özgür Deniz KAYA Kamera: Güven USTA / İSTANBUL () İstanbul'da yolda kalan sürücülere belediye ücretsiz çekici hizmeti sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 yılında 6 bin 363 araç sürücüsünün ücretsiz çekici hizmetini kullandığını açıkladı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, kaza veya arıza nedeniyle, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile köprülerde kalan araçlara ücretsiz çekici hizmeti veriyor. ÜCRETSİZ ÇEKİCİ 153'TEN ÇAĞRILABİLİR Yolda kalan araçlar, Trafik Kontrol Merkezi (TKM)'nin kameralarından izlenerek, sürücünün aramasına gerek kalmaksızın çekici hizmetinden faydalandırılıyor. İstanbullular, aracının güvenli bir noktaya çekilmesi için kendisi de ücretsiz çekiciyi çağırabiliyor. Bunun için yolda kalan araç sürücüsünün 153 numaralı telefondan TKM'ye bağlanması, ardından konumunu bildirmesi gerekiyor. En yakın noktadaki çekici sürücüsü, TKM'den aldığı talimat doğrultusunda yolda kalan araca müdahale etmeye gidiyor. 22 ARAÇ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR İBB, 16'sı çekici, 6'sı vinç olmak üzere toplam 22 araçla 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. İBB Zabıta Trafik Şube Amiri Mustafa Ekinci, ücretsiz çekici hizmetinin detaylarını 'ya anlattı. Ekinci, "İstanbul genelinde, Avrupa ve Anadolu yakalarında, ücretsiz olarak çekici hizmeti sunmaktayız. Bu noktalarımız Avrupa Yakası'nda; Haliç Köprüsü, Şirinevler, Mahmutbey, Maslak Oto Sanayi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Merter ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Anadolu Yakası'nda ise Bostancı, Kavacık, Çamlıca ve Kartal'da hizmet vermekteyiz. Avrupa Yakası'nda 12, Anadolu Yakası'nda 4 olmak üzere 16 adet çekici, 6 adet vinç ile ile bu hizmetimizi sürdürmekteyiz. İstanbul genelinde geçtiğimiz yıl 6 bin 363 araç trafiğin güvenliğini sağlamak adına yol kenarına çekildi" dedi. SÜRÜCÜLER HİZMETTEN MEMNUN Geçtiğimiz yıl Avrupa Yakası'nda 4 bin 775, Anadolu Yakası'nda ise bin 588 araç zabıta ekipleri tarafından ücretsiz olarak çekildi. Bunların 6 bin 68'ini küçük araçlar oluştururken, 265'inin büyük araçlar olduğu belirlendi. Öte yandan çekici hizmetinin en yoğun kullanıldığı dönemin, okulların açıldığı eylül ve ekim ayları olduğu belirlendi. Avrupa Yakası'nda eylül ayında 636, ekim ayında 569 araç çekildi. Haliç Köprüsü üzerinde aracı yolda kalan ve aracı Edirnekapı'ya çekilen bir sürücü, "Yolda kaldık bekledik. Acil servisi çağırdık. Hemen geldiler. Harika bir hizmet. Böyle bir ücretsiz hizmet olduğunu bilmiyorduk biz. Normal yol yardımları veya ücretsiz servisleri çağırıyoruz" diye konuştu.